Сегодня Вознесение Господне

21 мая православная церковь отмечает один из 12 главных праздников – Вознесение Господне. Он приходится на 40-й день после Пасхи. Праздник символизирует вознесение Иисуса Христа на небеса после его воскресения и завершения земного служения. Во всех храмах сегодня с утра прошли праздничные богослужения. Служба Вознесения отличается особой торжественностью. На утрене читается Евангелие от Марка (16:9-20), а на литургии – от Луки (24:36-53). Вместо «Христос Воскресе» с этого дня впервые после Пасхи поются тропари «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш…».

Вознесение Господне имеет глубокие корни в христианской традиции. В Евангелии от Луки (24:50−53) и Деяниях Апостолов (1:9−11) описывается, как Христос, после того как явился своим ученикам, вознесся на небеса, обещая им Святого Духа и возвращение в конце времен. Этот праздник отмечает не только физическое вознесение Христа, но и его божественную природу.

На Руси существовало множество примет, связанных с праздником. В частности, если в этот день солнечно и тепло, то лето будет хорошим и урожайным. Если на Вознесение много птиц поют, это предвещает хороший урожай.

На Вознесение соблюдается пост, который заканчивается с началом праздника. К столу готовят блюда из свежих овощей и фруктов, символизирующие приход лета. Также хозяйки на Вознесение пекут пироги и хлеб, поминают усопших, собирают лекарственные травы, занимаются благотворительностью, помогают нуждающимся.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube