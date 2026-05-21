Неизвестный на электросамокате сбил девушку и скрылся с места ДТП

Вечером 20 мая в Екатеринбурге возле ТРЦ «Радуга-парк» самокатчик сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, девушку с различными травмами доставили в ДГКБ № 9, она госпитализирована. На месте аварии автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы. По данному факту проводится проверка, скрывшийся с места ДТП самокатчик разыскивается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

