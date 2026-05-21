За два часа гаишники поймали 52 самокатчика-нарушителя

За два часа в центре города сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга выявили 70 нарушений, из которых 52 допустили пользователи электросамокатов.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, рейд доказал, что большинство самокатчиков пренебрегают не только требованиями дорожных знаков, но и элементарными мерами безопасности.

Так, буквально на глазах инспекторов молодой человек пересек проезжую часть на арендованном электросамокате, не спешившись. При этом он чуть не угодил под колеса автомобиля. «После того, как он был остановлен полицейским, нарушитель начал отрицать свою вину, а затем, в дополнение ко всему, попытался ввести инспекторов в заблуждение по поводу своего возраста. В итоге самокатчик признался, что ему не исполнилось 18 лет», – возмущаются в ГАИ.

Полицейские также напоминают, что самокатчики являются участниками дорожного движения и при передвижении должны руководствоваться требованиями ПДД, и строго соблюдать их. Подъезжая на СИМ к пешеходному переходу, необходимо спешиться, убедиться в безопасности и только тогда переходить проезжую часть. Также запрещено движение средств индивидуальной мобильности в зоне действия знаков 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

«Мы анонсировали, что добрые люди из ГАИ будут устраивать рейды по самокатчикам? Анонсировали. Обещали, что будут штрафовать за нарушения? Обещали. Ну так вот, смотрите: на кадрах один из многодневных рейдов по нарушителям в центре Екатеринбурга. За пару часов милиционеры наловили столько нарушителей, сколько кикшеринги не покажут за месяц», – прокомментировал новость близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное».

Напомним, только за вчерашний вечер в городе случилось два ДТП с самокатчиками: у «Радуга-парка» неизвестный на самокате сбил девушку и скрылся, а в Академическом самокатчик пересекал дорогу, не спешившись, и его сбил автомобиль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

