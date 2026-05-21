В Академическом водитель иномарки сбил самокатчика

В Академическом районе Екатеринбурга водитель автомобиля «Джили» сбил мужчину на электросамокате.

Как сообщили в горГАИ, инцидент произошел 20 мая в 16 часов 20 минут на проспекте Академика Сахарова. Самокатчик пытался переехать через дорогу, не спешившись, и его сбила машина.

В результате ДТП 39-летний водитель СИМ получил телесные повреждения. Его доставили в городскую больницу № 24, а после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой.

Установлено, что автомашиной «Джили» управлял мужчина 39 лет, житель Екатеринбурга, имеющий водительский стаж 18 лет. На месте ДТП освидетельствование показало, что водитель трезв.

ГАИ напоминает: согласно п. 24.8 ПДД РФ, лицам, использующим средства индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипеды, запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спешившись. Пренебрежение этим правилом создает аварийные ситуации и может привести к серьезным травмам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

