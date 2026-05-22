Екатеринбург получит 50 новых трамваев до конца года

Администрация Екатеринбурга подписала протокол на поставку 50 трехсекционных трамваев в лизинг. Победителем аукциона стала компания «СберЛизинг».

Как сообщил в соцсетях мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, 20 вагонов должны быть доставлены до 30 сентября, остальные – до 25 декабря 2026 года.

«Это важный шаг в обновлении подвижного состава. Новые трамваи будут оборудованы необходимыми сервисами для комфортных поездок пассажиров: климат-контролем, мультимедийными экранами, разъемами для зарядки мобильных устройств и системой адресного открытия дверей», – написал глава города.

Изначально мэрия была готова заплатить за новые трамваи 13,2 миллиарда рублей, но в процессе конкурсных процедур стоимость контракта снизилась до 11 миллиардов.

Новые трамваи закуплены в рамках транспортной реформы Екатеринбурга, которая финансируется пополам из городского и областного бюджетов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

