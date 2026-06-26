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Новые трамваи поедут на ЖБИ и в Академический район

Фото: МАХ-канал Алексея Орлова

Власти раскрыли, в какие районы Екатеринбурга в первую очередь поедут новые трехсекционные трамваи. На данный момент Екатеринбург получил 7 моделей «Кастор», до конца 2026 года ожидается еще 50.

«Это уже совершенно другое качество транспортного обслуживания населения Екатеринбурга. В новых трамваях зимой тепло, а летом, в жаркую погоду, – прохладно. Есть возможность подзарядки, удобно для маломобильных групп населения. Я, кстати, на себе это испытал, насколько тяжело с костылями подниматься на высокую подножку транспорта», – заявил мэр Алексей Орлов (в середине мая градоначальник сломал ногу во время игры в волейбол и сейчас передвигается с помощью костылей).

Первый трамвай «Кастор» из новой партии уже проходит техническую обкатку в городе. Алексей Орлов сообщил, что по просьбам жителей микрорайона ЖБИ новые трамваи отправятся в Кировский район. Предполагается, что трамвайный маршрут № 13 будет полностью обеспечен трехсекционными моделями. По поручению губернатора Дениса Паслера, новые трамваи также будут направлены в Академический район.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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