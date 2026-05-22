Поставлена точка в споре мыть мясо или нет

Российский химик, популяризатор науки Александра Франц поставила точку в споре о том, нужно ли мыть мясо перед приготовлением. Как правило, противники метода напоминают о санитарных нормах – разлетаясь с мелкими каплями воды, частицы болезнетворных микробов с мяса оседают по всей кухне. Но Франц объяснила, потому мытье мяса еще и бесполезно.

«Мы бактерии не смоем, потому что они еще внутри мяса есть. Ну, если птица, индейка, курица, то бактерии находятся прямо в ткани мяса. Если это говядина, немножко по-другому. Но тем не менее, даже если мы условно смоем их с мяса, то мы их... распространим на 2 метра от того места, где мы мыли. Второе, дело в том, что эти бактерии, сальмонелла, например, они не смываются, они не деактивируются водой, они под действием высокой температуры могут быть деактивированы. А если мы помыли мясо, плохо его промочили, обмакнули, положили на сковородку, то получается, сковорода контактирует прежде всего с водой, с инфекционной водой, а потом с мясом. А значит, что это в меньшей степени убьет бактерии, которые находятся внутри этого мяса, где-то там в каких-то щелинках», – пояснила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

