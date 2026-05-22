Ученый рассказал, когда перестанет лететь пыльца

Вздохнуть спокойно аллергики смогут еще не скоро: в Екатеринбурге и окрестностях продолжается сезон цветения растений, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

По словам доцента кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александра Ермошина, сейчас жители Екатеринбурга видят пыльцу ветроопыляемых растений.

«Самая первая пыльца появилась, когда еще мог лежать снег, но мы ее практически не заметили. Это были ивы, похоже, тополя, у которых уже прошел период цветения и сейчас созревают плоды. Затем начался этап цветения берез, который на сегодня тоже практически завершился: на деревьях уже висят зеленые семена, а мужские соцветия – сухие, в них остатки пыльцы. Пыление березы, как правило, заметнее, потому что в городе ее много», – рассказывает Александр Ермошин.

Недавно начался этап пыления сосны, к которой вскоре добавятся ель и лиственница. Облака пыльцы сосны видно в воздухе невооруженным глазом.

«Сейчас мы видим пыльцу сосны, у которой будет активный период в Екатеринбурге еще примерно неделю. Но на севере региона и даже в лесах вокруг города климат немного прохладнее, и там деревья начинают распространять пыльцу чуть позже. Поэтому, когда в городе завершится период активного пыления, он может начаться там, где немного холоднее. И с севера региона или с окрестностей города ветер еще может приносить пыльцу. То есть пыльцу от ветроопыляемых растений – березы, ольхи, сосны и других – мы будем видеть еще какое-то время», – говорит Александр Ермошин.

В июне период цветения начнется у злаковых – это мятлик, овсяница, тимофеевка, ежа сборная, а также сорняки вроде лебеды и другие.

«В целом период цветения растений – до конца лета. Просто в июне начнется активный сезон у насекомоопыляемых растений, у которых немного другая биология: пыльцы мало, ее переносит не ветер, а насекомые, поэтому проблем у аллергиков с ней меньше», – заключает биолог.

Как уже писал «Новый День», приступы аллергии на пыльцу у екатеринбуржцев начались еще в первой декаде мая. Попасть к аллергологу в это время – задача со звездочкой. Особенно речь идет о тех, кто впервые столкнулся с неприятными проявлениями – отеком слизистых, насморком, кашлем, аллергическим конъюктивитом, крапивницей и так далее. Как сообщает «Новый День», очередь к аллергологам сейчас составляет от двух недель до месяца.

Фото: пресс-служба УрФУ

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

