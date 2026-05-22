Психолог раскрыл секрет, как обезопасить ребенка от мошенников

Телефонные мошенники используют базовые эмоции – чувство вины и страха, чтобы подчинить себе жертву обмана. Чаще всего на такие приемы ведутся дети и подростки, у которых еще не сформировалась устойчивая психика. Медицинский психолог филиала Свердловской клинической психиатрической больницы «Детство» Владимир Гисцев рассказал, как родители могут защитить ребенка от влияния мошенников.

«Мошенники всегда пытаются перегрузить вашу нервную систему. Они создают ситуацию, где нужно спешить, вызывают чувство страха или, наоборот, предлагают что-то выгодное, а человек так устроен, что винит себя в том, что упустил выгоду. Если происходит что-то необычное, нужно взять паузу. Если собеседник по телефону вас торопит, лучше прервать разговор и спокойно перепроверить информацию. Любой человек с нормально сформированной нервной системой теоретически может противостоять уловкам мошенников.

Как в этом случае обезопасить несовершеннолетнего? Родителям нужно чаще говорить с детьми. Хороший эмоциональный контакт со значимым взрослым дает ребенку базовое чувство безопасности. А это в свою очередь дает эмоциональную устойчивость. Секрет заключается в том, что если человек – взрослый или ребенок – чувствует себя в безопасности и удовлетворен жизнью, он меньше поддается эмоциональному влиянию со стороны. Если человек чувствует одиночество, его легче загнать в угол», – отметил Владимир Гисцев.

С мнением психолога согласен глава УМВД по Екатеринбург Виктор Позняк. «Мы проводим беседы с задержанными подростками, когда они совершают преступления под влиянием мошенников. Выясняется, что ребенок постоянно сидит в телефоне. Он приходит из школы, мама с папой перекидываются с ним парой фраз, и дальше он снова утыкается в телефон. Поэтому у меня большая просьба к родителям – разговаривайте со своими детьми», – добавил полицейский.

Владимир Гисцев подчеркнул, что если ребенок уже стал жертвой обмана, отдал семейные сбережения курьеру или совершил что-то противоправное, родителям нужно поддержать его. Ребенка уже мучает чувство вины, и если ругать его за проступок – можно сделать еще хуже.

«Если уж такое случилось, родителю было бы полезно самостоятельно разобраться со своей тревогой, а потом уже говорить с ребенком. Полезно вместе позлиться на мошенников, чем обвинять ребенка в чем-то. Важно разделять понятие вины и ответственности. Мы ответственны за то, чтобы обезопасить себя. Но вина за преступление всегда лежит на преступниках», – отметил психолог.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

