В Сысерти будут судить хозяина собаки, искусавшей двух маленьких детей

В Сысерти будут судить 32-летнего жителя Арамили, собака которого напала на двух маленьких детей и сильно покусала их.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В январе 2026 года мужчина купил у знакомого взрослую собаку – помесь хаски и маламута – и поселил ее у себя во дворе частного дома. Однако воспитать животное он не смог, следил за ним плохо.

В результате днем 13 марта 2026 года собака выбежала на улицу и напала на двух детей – мальчика, 2021 г.р., и девочку, 2017 г.р. В результате нападения здоровью мальчика был причинен тяжкий вред, здоровью девочки – легкий вред. Собаку от детей отогнали случайные прохожие.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что собака была столь агрессивной, что очевидцы, вероятно, испугались не меньше самих детей. «Немалое личное мужество потребовалось взрослым, чтобы отогнать агрессора от потерпевших. В дальнейшем собака, представлявшая явную опасность для общества, была ликвидирована. Хочется верить, что произошедшее станет уроком для многих других владельцев собак, и они не допустят того, чтобы их домашний питомец, каким бы очаровательным и незлобным он им ни казался, находился бы когда-либо без контроля со стороны своих хозяев», – отметил полковник Горелых.

Арамиль, Елена Владимирова

