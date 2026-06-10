Вынесен приговор владельцу агрессивной собаки, напавшей на детей

Мировой судья судебного участка № 3 Сысертского судебного района вынес приговор по делу о нападении собаки на двух малолетних детей.

Как уже писал «Новый День», в январе 2026 года житель Арамили Степан Богданов купил у знакомого взрослую собаку – помесь хаски и маламута – и поселил ее у себя во дворе частного дома. Однако воспитать животное он не смог, следил за ним плохо.

Днем 13 марта 2026 года собака выбежала на улицу и напала на двух детей – мальчика, 2021 г.р., и девочку, 2017 г.р. В результате нападения здоровью мальчика был причинен тяжкий вред, здоровью девочки – легкий вред. Собаку от детей отогнали случайные прохожие. Впоследствии агрессивное животное усыпили.

В отношении владельца собаки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как сообщили в пресс-службе суда, Богданова признали виновным и назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично, в размере 18 878 рублей.

Арамиль, Елена Владимирова

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