В Ивделе введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара

В Ивделе введен режим ЧС из-за лесного пожара площадью 800 га, который тушат уже второй день.

Над ликвидацией возгорания работают 90 человек, задействовано 11 единиц техники и два вертолета Ми-8. В Ивдель прибыл министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Совместно со специалистами авиамониторинга он провел обследование лесного пожара, чтобы оценить обстановку и разработать алгоритм дальнейших действий.

«На данный момент специалисты Уральской авиабазы при помощи тяжелой спецтехники опахивают пожар по кромке, чтобы остановить низовой огонь. Также к тушению привлечены два вертолета Ми-8. К настоящему моменту они произвели в общей сложности 13 сбросов, или 33 тонны воды. В течение дня на место возгорания прибудут еще 14 десантников-пожарных и 5 парашютистов-пожарных. Нам удается сдерживать границы возгорания вдали от населенных пунктов, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало», – сказал Денис Мамонтов.

Всего на территории региона в 2026 году возникло 63 лесных пожара, из которых в первые сутки ликвидированы 62. Общая площадь возгораний составила 1,5 тысячи гектаров.

Ивдель, Елена Владимирова

