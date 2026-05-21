На севере Урала полыхает лес на площади 800 гектаров

В Ивдельском лесничестве полыхает лесной пожар на площади 800 гектаров. К утру 22 мая группировка сил для ликвидации возгорания будет увеличена до 90 человек и 10 единиц техники, также будет задействован второй вертолет Ми-8, сообщили в департаменте информполитики.

«Обращаю внимание, что возгорание действует вдали от населенных пунктов и не представляет угрозы домам и жизни людей. Несмотря на то, что работу специалистов осложняют сильный ветер и сухая погода, мы прикладываем максимум усилий, чтобы ликвидировать лесной пожар, площадь которого достигла на данный момент 800 гектаров. Сейчас на месте работают 66 человек, для локализации пожара задействованы 6 единиц спецтехники и вертолет Ми-8, к утру количество сил нарастет, техника и люди уже выехали на место. Первоочередная задача – опахать пожар по кромке и остановить низовой огонь», – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Всего на территории региона в 2026 году возник 61 лесной пожар, из которых в первые сутки ликвидированы 60. Общая площадь возгораний составила 1,5 тысячи гектаров.

Ивдель, Елена Владимирова

