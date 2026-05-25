российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Лесной пожар на северном Урале локализован на площади 1,5 тысячи га

На пятый день пожарным удалосьь локализовать возгорание в Ивдельском лесничестве на площади 1,5 тысячи гектаров.

Как сообщили в департаменте информполитики, над ликвидацией пожара продолжают работать более 100 человек.

«Остановить распространение огня удалось благодаря опашке кромки лесного пожара при помощи тяжелой спецтехники, а также благодаря применению технологии встречного пала. Существенную роль сыграли вертолеты Ми-8, которые в общей сложности сбросили на возгорание более 60 тонн воды. Все продолжают работать на своих местах, чтобы ликвидировать этот лесной пожар», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Напомним, пожар начался 21 мая, в этот же день его площадь достигла 800 гектаров.

Ивдель, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Ссылки по теме

На севере Урала полыхает лес на площади 800 гектаров

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,