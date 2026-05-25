Лесной пожар на северном Урале локализован на площади 1,5 тысячи га

На пятый день пожарным удалосьь локализовать возгорание в Ивдельском лесничестве на площади 1,5 тысячи гектаров.

Как сообщили в департаменте информполитики, над ликвидацией пожара продолжают работать более 100 человек.

«Остановить распространение огня удалось благодаря опашке кромки лесного пожара при помощи тяжелой спецтехники, а также благодаря применению технологии встречного пала. Существенную роль сыграли вертолеты Ми-8, которые в общей сложности сбросили на возгорание более 60 тонн воды. Все продолжают работать на своих местах, чтобы ликвидировать этот лесной пожар», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Напомним, пожар начался 21 мая, в этот же день его площадь достигла 800 гектаров.

Ивдель, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube