Крупный лесной пожар в Ивдельском районе потушен

Специалисты Уральской авиабазы ликвидировали крупный лесной пожар на площади 1,5 тысячи гектаров в Ивдельском районе, который начался еще 21 мая.

Как сообщили в ДИПе, над ликвидацией пожара работали более 100 человек, было задействовано 15 единиц спецтехники и два вертолета Ми-8. Сегодня из отдаленной территории, где полыхал пожар, вывозят людей и спецтехнику. Остановить распространение огня, а после полностью потушить лесной пожар удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, проливке территории при помощи вертолетов, а также применению технологии встречного пала.

Напомним, пожар начался 21 мая, в этот же день его площадь достигла 800 гектаров. На пятый день лесным пожарным удалось локализовать его на площади 1,5 тысячи гектаров.

Ивдель, Елена Владимирова

