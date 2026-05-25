На площади 1905 года наступило лето

В центре Екатеринбурга снова открылась общественная территория для отдыха «Лето на площади».
Как и в прошлом году, на площади 1905 года установили мобильные конструкции: настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца.
Территория будет задействована в крупных общегородских мероприятиях – например, планируется, что она станет одной из площадок мотофестиваля «Движение».
Летом здесь установят корты для игры в падел.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»