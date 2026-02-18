«Любители тренируются не меньше профессионалов». Интервью с паделистом о самом модном виде спорта (ФОТО, ВИДЕО)

Падел – один из самых стремительно развивающихся видов спорта в мире. По всей России открываются новые корты, а Екатеринбург и вовсе претендует на статус столицы падела: полгода назад здесь открылась первая в стране специализированная падел-арена, куда приезжают лучшие мировые игроки для участия в международных соревнованиях. В чем секрет популярности этого вида спорта, почему им можно заниматься даже в квартире (если повезет с соседями) и сколько стоит стать паделистом? Об этом и не только «Новому Дню» рассказал тренер Академии падел РМК Степан Радус.

Падел в Екатеринбурге

– Падел сейчас набирает большую популярность в России, но на первый взгляд, он очень схож с большим теннисом. В чем падел выигрывает у этого смежного вида спорта?

– Падел выигрывает по порогу вхождения в этот спорт. Уже через 5-10 ударов у новичка получается правильно перебивать мяч. Большой теннис, так скажем, более сложен технически, он требует гораздо более серьезной подготовки, много времени и усилий, чтобы собственно начать играть. И на этапе входа в игру теннис может просто надоесть.

– Но ведь корт в паделе меньше, и игроки, получается, двигаются даже быстрее. С этой точки зрения падел требует больше усилий?

– Да, здесь есть огромное преимущество. В паделе концентрация должна быть на высочайшем уровне. Нужна мгновенная реакция и, что важно, взаимодействие с партнером. Этого нет в теннисе – он индивидуальный вид спорта. Падел же – история командная. Думаю, именно поэтому игроки с такой радостью объединяются, собирают комьюнити, в которых остаются надолго. В любом случае, это также полноценный вид спорта, требующий больших усилий и работы над собой. Можно сказать, падел вобрал в себя лучшее из настольного тенниса и большого тенниса.

– Спорт доступен для всех? Любой новичок может отточить свои навыки до профессионализма?

– Как и в любом спорте, чем раньше начинаешь, тем больших высот можешь достичь. В детском возрасте нет ограничений возможностям – можешь стать первой ракеткой мира. При старте во взрослом возрасте также можно очень хорошо развиться и выступать на международных соревнованиях, но это будет, скажем, полупрофессиональный или продвинутый любительский уровень. Но существует единая система оценки игры. Благодаря ей можно найти соперников соответствующего уровня в любой стране.

– Сколько нужно тренироваться, чтобы быть в форме?

– Профессионалы тренируются каждый день. Это необходимо для поддержания спортивной формы, закрепления и оттачивания навыков. Конкурировать на высоком уровне и на международных турнирах без этого просто невозможно. Кстати, любители сейчас, между прочим, тренируются не меньше профессионалов. Во-первых, потому что это действительно помогает улучшить уровень игры. А во-вторых, падел просто очень сильно затягивает – это факт.

– Насколько травматичен падел?

– Травмы здесь случаются, как и в любых игровых видах спорта. Без этого никак. Но есть важный нюанс: мяч в паделе щадящий – он легче и мягче теннисного. Получить им в грудь – не смертельно. Даже если мяч летит в нос или в глаз, скорее всего, отделаетесь просто синяком.

– Вы упомянули, что мяч в паделе легче и мягче теннисного, но в целом он на него похож. А вот ракетка кардинально отличается от теннисной. Почему она такой формы, и зачем в ней столько отверстий?

– Отверстия нужны, чтобы снизить сопротивление воздуха. Благодаря этому можно свободно размахивать ракеткой и делать быстрые удары. Кроме того, форма и расположение отверстий влияют на контроль мяча и силу ударов. Существует множество моделей ракеток, и для производителей здесь настоящее поле для творчества: они экспериментируют с тем, как расположить отверстия. Каждый игрок в итоге подбирает под себя удобную форму, но основная цель у всех одна – уменьшить сопротивление воздуха и улучшить аэродинамику.

– В паделе меняют руки во время игры? Если играть одной рукой, не станет ли она более накачанной?

– Такое практикуется. Смена руки не является стандартной практикой в ходе матча, но используется как тренировочный инструмент. Иногда я включаю в занятия с учениками специальные упражнения: мы 10 минут играем другой, нерабочей рукой, чтобы немного уравновесить нагрузку. Но в профессиональных соревнованиях игроки на протяжении всего матча используют сильную руку. Чтобы выиграть – цель оправдывает средства.

– Сколько стоит этот модный вид спорта?

– Ценовой диапазон достаточно большой. Например, стоимость ракетки варьируется от 10 до 100 тысяч рублей. Средняя любительская ракетка стоит, наверное, около 25 тысяч рублей – если брать очень хорошую, качественную модель. Не самую профессиональную, но оптимальную для игры на очень достойном уровне.

Аренда корта в среднем по городу составляет 3-4 тысячи рублей в час. При игре парами эта сумма делится на четырех участников, что делает падел экономически выгоднее тенниса, где аналогичные расходы ложатся на двоих.

– А можно тренироваться вне корта, например, дома по стенам?

– Можно, пока вас терпят соседи. Но это не обязательно делать именно со стенкой. Можно просто взять и набивать мяч вверх: готовя одной рукой, набивая другой. Здесь нет ограничений.

– А что насчет спортивной формы? Можно любую одежду?

– Да, форма не принципиальна. Классический вариант – шорты и футболка. Важно, чтобы материал был приятный и комфортный во время игры. Хлопок, наверное, не предпочтителен – лучше выбирать дышащую синтетику. Обязательно нужна обувь со специальной подошвой и фиксацией голеностопа – как в теннисе. Примерный ценник на кроссовки – 10 тысяч.

Если сравнивать с теннисом, подобрать и экипировать игрока в падел гораздо проще. По стоимости сейчас это примерно одинаково. Дополнительный плюс – активное развитие инфраструктуры: везде открываются новые корты (как открытые, так и закрытые). Есть возможность играть где угодно, и в России этот спорт набирает обороты с каждым днем.

– Ну и напоследок. В теннисе – теннисисты, в лыжном спорте – лыжники, в велоспорте – велогонщики. А кто играет в падел?

– Никогда не говорите «падельщики». Только «паделисты». Или просто – игроки в падел.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

