Мисс Екатеринбург-2026 наградят поездкой в Китай

Главным призом для будущей победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2026» станет поездка в Пекин на Китайскую Международную неделю моды (China Fashion Week).

China Fashion Week – одно из значимых событий мировой fashion-индустрии, главная модная площадка Азии. На подиумах Пекина, в шоурумах и в нестандартных локациях свои новые коллекции презентуют как признанные звезды, так и молодые авторы. В Пекин приезжают дизайнеры, журналисты и стилисты, чтобы увидеть, как развивается современная мода Азии.

В прошлые годы победительницам дарили автомобили и турпутевки, а на 300-летие города «Мисс Екатеринбург – 2023» получила двухкомнатную квартиру.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube