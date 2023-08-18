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Пятница, 18 августа 2023, 08:16 мск

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Титул «Мисс Екатеринбург – 2023» завоевала выпускница УрГЭУ (ФОТО)

Фото: администрация Екатеринбурга

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург – 2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова.

Александра родилась в Екатеринбурге, в детстве занималась бальными танцами и музыкой. В этом году закончила УрГЭУ по специальности «бухгалтер-экономист», но работает ретушером.

В этом году «Мисс Екатеринбург» получит самый дорогой приз за всю историю конкурса – двухкомнатную квартиру евроформата.
Александру Кузнецову поздравил с победой мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Более четверти века проводится этот замечательный конкурс, он давно стал неотъемлемой частью главного городского праздника. В этом году мы отмечаем 300-летие Екатеринбурга, и конкурс проходит в новом формате, когда тысячи горожан могут насладиться истинной уральской красотой», – сказал градоначальник.

Титул «I Вице-мисс Екатеринбург» завоевала 22-летняя Екатерина Трубникова, «II Вице-мисс Екатеринбург» – 23-летняя Ева Кирнос, «Мисс зрительских симпатий – Ксения Брагина.

В этом году финал впервые был открытым для всех желающих и состоялся на главной сцене Дня города в Историческом сквере. Ведущим стал комик и шоумен Дмитрий Хрусталев, а хедлайнером – группа «Банд'Эрос».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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