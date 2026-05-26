В Екатеринбурге прозвенит последний звонок

Сегодня в Екатеринбурге и Свердловской области, как и в других регионах России, прозвенит последний звонок.

Екатеринбургских выпускников поздравил глава города Алексей Орлов и пожелал успехов. «Вас ждут екатеринбургские вузы, предприятия, компании. Вы входите в большую жизнь, чтобы стать мастерами своего дела в огромном спектре современных профессий. Пусть рядом с новыми целями и планами в вашем сердце всегда остается благодарность тем, кто был рядом, учил и поддерживал: педагогам, родителям, наставникам. Желаю вам сохранить верность школьной дружбе, добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями вашу школу и наш любимый город – Екатеринбург», – написал глава в соцсетях.

В этом году последний звонок проходит в условиях повышенных мер безопасности, возле школ горожане заметили полицейские патрули.

Как уже писал «Новый День», в этом году школы Екатеринбурга окончат 8125 11-классников и 19 622 выпускника 9-х классов. В Свердловской области школу закончат 72 тысячи подростков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

