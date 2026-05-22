Городской выпускной пройдет на самой большой арене Екатеринбурга

Общегородской выпускной в Екатеринбурге состоится 26 июня на «УГМК-Арене».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадка соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы, их педагогов и родителей.

«На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех: педагогов, родителей, близких и школьников. «УГМК-Арена» имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий и, что важно, мы не будем зависеть от погоды», – отметил вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко.

После официальной части планируется большая концертная программа.

В этом году школы Екатеринбурга окончат 8125 11-классников и 19 622 выпускника 9-х классов. Более 1200 из них претендуют на получение золотых и серебряных медалей «За особые успехи в учении».

Екатеринбург, Елена Владимирова

