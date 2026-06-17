Ваня Дмитриенко станет хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге

Певец Ваня Дмитриенко выступит с концертом на общегородском выпускном в Екатеринбурге 26 июня. Праздник состоится на «УГМК Арене», где соберутся 15 тысяч выпускников. На мероприятие приглашены учителя, руководители школ и родители.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в официальной части праздника – награждение медалистов. Затем начнется интерактивная программа и розыгрыш призов. Ваня Дмитриенко выйдет на сцену в 19:45.

В этом году школы Екатеринбурга окончат 8125 одиннадцатиклассников и 19 622 девятиклассника. Более 1200 из них претендуют на получение золотых и серебряных медалей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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