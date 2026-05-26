Жители Волчанска срезали 55 кг медных проводов с неработающей трамвайной линии

Карпинский городской суд вынес приговор по уголовному делу о краже медного провода с контактной сети недействующего трамвайного маршрута в Волчанске.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ночь на 27 января 2026 года двое мужчин, 23 и 40 лет, взяли углошлифовальную машину и отправились к трамвайному пути в районе дома № 25 по улице Карпинского. Убедившись, что контактная сеть обесточена, они срезали с опор медные провода общей массой 55 кг.

Металлолом они сдали в пункт приема вторсырья, а выручку разделили. Городу Волчанску был причинен ущерб в размере 40 700 рублей.

Злоумышленников быстро нашли, они признали свою вину и полностью возместили ущерб.

Старшего из сообщников, имевшего непогашенную судимость, признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ.

В отношении младшего, который впервые привлекался к уголовной ответственности, уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон. Он полностью признал вину и компенсировал причиненный вред в полном объеме.

Напомним, трамвайная ветка в Волчанске длиной всего 8 километров была официально признана самой короткой в России. В 2022 году она получила статус «Достояние Среднего Урала». Трамвай в Волчанске перестал ходить в 2023 году.

Волчанск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube