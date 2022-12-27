Достоянием Урала признали заводы, где делают танки и колокола

Общественная палата Свердловской области назвала победителей конкурса «Достояние Среднего Урала». Победителями стали предприятия, где делают танки и колокола, а также трамвайная ветка длиной всего 8 километров, которая официально признана самой маленькой в России.

Полный список обладателей нового статуса выглядит так: Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова –11 506 голосов; Ирбитская ярмарка – 10 692 голоса; трамвай города Волчанска – 9134 голоса; колокольный завод «Пятков и К» – 3034 голоса; Уралвагонзавод – 2886 голосов.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, номинантов выдвигали сами свердловчане – жители региона прислали на конкурс 104 заявки. Затем экспертный совет определил список из 15 объектов, которые вынесли на открытое голосование на портале Госуслуги. Всего проголосовали более 50 тысяч человек. Ожидается, что официально почетный статус присвоят победителям 17 января, в День образования Свердловской области. Конкурс будет проходить ежегодно.

Екатеринбург, Марина Иванова

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