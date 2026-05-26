Новым мэром Серова стал тренер

Дума Серовского округа сегодня избрала нового главу города.

Как сообщает Мах-канал думы, за временно исполняющего обязанности главы Александра Вовякова, кандидатуру которого поддержал губернатор Денис Паслер, проголосовали 18 депутатов, против – 2, за второго кандидата, Сергея Семакина – 2.

Как уже сообщал «Новый День», 15 января Свердловский областной суд признал законным решение Серовского суда о прекращении полномочий предыдущего главы Серова Василия Сизикова в связи с утратой доверия. 19 января сотрудникам администрации в качестве врио мэра представили заместителя по социальным вопросам Александра Вовякова, после чего был объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы.

Александр Вовяков родился в 1986 году, окончил УрГПУ по специальности «Физическая культура», ранее был тренером ХК «Серов», руководил городским комитетом физкультуры и спорта.

Серов, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube