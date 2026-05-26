Во время Курбан-байрама возле мечетей будут дежурить экипажи ДПС

Госавтоинспекция готовится обеспечить безопасность дорожного движения в дни празднования Курбан-байрама. В этом году его отметят с 27 по 29 мая, основные богослужения пройдут 27 мая.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, введение временных ограничений движения не предусматривается. При этом экипажи ДПС будут приближены к местам проведения мероприятий. В случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угрозы безопасности будут приниматься необходимые меры.

Как уже писал «Новый День», в дни больших мусульманских праздников вблизи мечетей возможно затруднение дорожного движения. Обычно патрули ГАИ дежурят у мечетей «Абу-Ханифа» на Репина, 42, и «Рамазан» на Димитрова, 15.

Екатеринбург, Елена Владимирова

