Врач назвал самые распространенные детские травмы летом

С наступлением теплой погоды резко возросло число детей, которые обращаются к врачам с различными травмами.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель главного врача ДГКБ № 9 по хирургии Араик Петросян, если до прихода тепла в больницу ежедневно поступало в среднем 100-110 детей, то в последние две недели – около 170.

Наиболее тяжелые травмы связаны с падением детей из окон. В этом году таких случаев было уже около десяти, но врачи опасаются, что их количество будет расти – в среднем в год в больницу поступает от 40 до 60 таких пациентов. «Москитные сетки – не препятствие, которое убережет ребенка от падения, – подчеркнул врач. – До сих пор встречаем родителей, которые говорят: «Мы думали, что она выдержит». Это не так».

Очень распространены в летнее время травмы, связанные с катанием на электросамокатах и велосипедах. Страдают не только те дети, которые ими управляют, но и те, которых они сбивают. Травмы в этих случаях достаточно серьезные. Кроме того, дети травмируются во время игр на улице – падают с качелей или иных конструкций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

