С начала года в ДТП пострадали 125 несовершеннолетних, погибли трое

С начала 2026 года в Свердловской области случилось 116 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. 125 детей и подростков младше 18 лет получили травмы, трое – погибли. Об этом рассказала на пресс-конференции руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Свердловской области Галина Кравченко.

По ее словам, в 59 случаях пострадали дети-пешеходы, в 47 – дети-пассажиры, оставшиеся случаи – ДТП, когда подростки были за рулем автомобилей, мотоциклов, питбайков, на велосипедах и самокатах.

По статистике чаще всего в ДТП попадают подростки 12-16 лет – это почти 60% пострадавших. Мальчики травмируются чаще девочек, так как чаще перебегают дорогу в неположенном месте или выезжают на проезжую часть на велосипедах и самокатах. Пик аварийности обычно приходится на пятницу и субботу, особенно с 13:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00.

С участием электросамокатов с начала года случилось 8 ДТП, в которых 8 подростков получили травмы. Чаще других в ДТП попадают самокаты кикшерингов «Яндекс» и Woosh.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube