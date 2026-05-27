Уральские аграрии уже засеяли две трети посевных площадей

Уже более двух третей посевной площади засеяли аграрии регионов, входящих в Уральский федеральный округ.

Как сообщает пресс-служба полпредства, на сегодняшний день засеяно почти 2,8 млн га, что составляет почти 67% от плана по яровому севу. Из них порядка 1,1 млн га приходится на Челябинскую область, 830 тысяч га – на Курганскую, 523 тысяч – на Тюменскую, 340 тысяч – на Свердловскую.

Картофелем засажено около 26 тыс. га (86% от плана), овощами открытого грунта – более 3 тыс. га (83,6% от плана).

Как уже писал «Новый День», всего в Свердловской области планируется засеять весной около 760 тысяч га, в том числе 311 тысяч – зерном и зернобобовыми культурами, 93 тысячи га – кормовыми, 59 тысяч – масличными, 32 тысячи – картофелем, 5 тысяч – овощами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

