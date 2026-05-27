Екатеринбуржцы смогут попасть на тренировку Бивола

Сегодня жители Екатеринбурга смогут попасть на тренировку боксера Дмитрия Бивола. Она пройдет в открытом формате в зале RCC в квартале Архангела Михаила.
На ринге можно будет увидеть также других участников предстоящего Вечера бокса от РМК – в открытой тренировке примут участие Кристиан Олива, Всеволод Шумков, Эрни Бетанкур, Мухаммад Шехов, Себастьян Папечи, Вадим Туков, Гонсало Гарсия, Никита Зонь, Михаэль Айферт. Вход для всех свободный. Тренировка начнется в 18:00. Организаторы предупредили, что фото- и автограф-сессии с чемпионами не предусмотрено.
Напомним, Бивол и Айферт поборются за титулы чемпиона мира по версии WBA и IBF.
Екатеринбург, Елена Сычева
