На набережной Ольховки и Исети построят смотровую площадку (ФОТО)

Главной особенностью благоустроенной набережной Исети и Ольховки станет большая смотровая площадка, которая будет возвышаться над пешеходным тротуаром: несущие конструкции выполнят из металла, а покрытие и ограждения – из натурального дерева. В Екатеринбурге это будет первое подобное архитектурное решение, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, на территории проложат 3212 квадратных метров тротуаров с асфальтобетонным и 2670 квадратных метров с плиточным покрытием,1185 квадратных метров велодорожек и почти 500 квадратных метров беговой дорожки с резиновым покрытием.

Территорию очистят от больных и старых деревьев, а также устроят газоны общей площадью около 15 тысяч квадратных метров. Будет посажено 255 крупномерных деревьев 11 различных пород, 1780 кустарников, 8345 многолетних растений.

На территории будет установлено 42 урны, 60 скамеек, несколько спортивных элементов воркаута и детских игровых комплексов, шезлонги, скамейки-качели, велопарковки.

На участке появится 88 новых опор освещения, сеть видеонаблюдения с установкой 23 камер и система оповещения с громкоговорителями.

Напомним, в 2025 году екатеринбуржцы проголосовали за благоустройство именно этой территории. В марте 2026 года администрация Екатеринбурга заключила муниципальный контракт с подрядчиком. Работы начались в апреле.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube