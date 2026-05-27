Погода в Екатеринбурге стремительно ухудшается, на юго-западе прошел ураган

Шквалистый ветер, о котором предупреждали синоптики и спасатели, уже добрался до Екатеринбурга.
Первым его заметили жители Юго-Западного и Академического районов. По их словам, уже сейчас кругом падают сломанные ветки деревьев, с офисных зданий срывает вывески.
По сообщению канала «Погода в Екатеринбурге», в Кольцово только что были зафиксированы порывы ветра до 20 м/с.
Ранее ураган пронесся по соседней Челябинской области. Там повалено 30 деревьев, повреждения получили 10 автомобилей. Пострадавших нет.
Екатеринбург, Елена Владимирова
