В Екатеринбурге шквалистый ветер повалил забор на прохожего

Сегодня вечером в Академическом районе Екатеринбурга, на улице Рябинина сильный ветер повалил забор стройплощадки на прохожего. Мужчине помогли выбраться из-под упавшей конструкции другие случайные прохожие, также они вызвали скорую помощь.

Прокуратура Академического района Екатеринбурга организовала проверку по факту инцидента. «По предварительным данным, в результате падения забора пострадал прохожий, который был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. На место выезжал и.о. прокурора Академического района Екатеринбурга Дмитрий Топорков. В ходе надзорных мероприятий будет запрошена информация из учреждения здравоохранения о полученных прохожим травмах. Также будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства, а также строительных норм и правил при возведении ограждения на стройплощадке», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как уже писал «Новый День», сегодня около 17:00 в Юго-Западном и Академическом районах Екатеринбурга подул сильный ветер. Очевидцы сообщают о сломанных деревьях и сорванных вывесках.

Екатеринбург, Елена Владимирова

