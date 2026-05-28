На Урале заметно подорожал картофель

В Свердловской области за неделю заметно увеличилась средняя цена на картофель, хотя остальные овощи продолжают дешеветь.

Как сообщает Свердловскстат, сейчас картофель в среднем стоит 50,5 руб./кг, что на 3,2% выше, чем неделю назад. Напомним, в конце января картофель стоил 41,5 руб./кг, в конце марта – 47 рублей, в конце апреля – 48 руб./кг.

Капуста, свекла и морковь за неделю стали немного дешевле и стоят теперь в среднем 47,5 руб./кг, 54,8 руб./кг и 62,2 руб./кг соответственно.

Еще дешевле стали огурцы (144 рубля) и помидоры (225 рублей).

Напомним, ранее министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что в последние два-три года уральские аграрии стали чаще сажать ранние сорта картофеля, чтобы собрать первый урожай уже в июле и поставить его в торговые точки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

