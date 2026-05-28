Энергетики почти устранили последствия вчерашнего шквала (ФОТО)

Энергетики «Россети Урал» восстановили электроснабжение свыше 85% потребителей Свердловской области, пострадавших от вчерашней грозы со шквалистым ветром.

Как сообщили в пресс-службе компании, основные причины технологических нарушений – падение деревьев на провода и обрывы ЛЭП.

Сейчас работы ведутся в распределительной сети 0,4 кВ в Сысертском и Белоярском муниципальных округах. В восстановлении участвуют специалисты свердловского и пермского филиалов. Максимально были привлечены более 100 специалистов и свыше 40 единиц спецтехники.

В филиале действует особый режим. Сегодня ожидается повторное ухудшение погоды в Артемовском и Серовском округах, специалисты ведут непрерывный мониторинг.

Сообщить об нарушениях и узнать о ходе работ можно по телефону: 8-800-220-0-220.

Екатеринбург, Елена Владимирова

