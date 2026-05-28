Энергетики ликвидируют последствия непогоды на Среднем Урале

Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» со вчерашнего вечера восстанавливают электроснабжение в ряде территорий Свердловской области, где накануне прошли грозы со шквалистым ветром до 25 м/с.

Как сообщили в пресс-службе компании, локальные технологические нарушения были зафиксированы на территории Красноуфимского, Сысертского, Белоярского, Артинского, Березовского, Среднеуральского районов, в Карпинске, Арамили и Верхнем Дуброво. Основными причинами стали падение веток и деревьев на линии электропередачи, обрывы проводов.

Ночью на поврежденных электросетевых объектах работали 116 специалистов в составе 41 бригады и свыше 40 единиц спецтехники.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге на улице Рябинина вчера вечером сильный ветер повалил забор стройплощадки на мужчину. Ему помогли выбраться из-под упавшей конструкции прохожие, они вызвали скорую.

По прогнозам синоптиков, сегодня дожди и грозы со шквалистым ветром могут повториться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube