российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Энергетики ликвидируют последствия непогоды на Среднем Урале

Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» со вчерашнего вечера восстанавливают электроснабжение в ряде территорий Свердловской области, где накануне прошли грозы со шквалистым ветром до 25 м/с.

Как сообщили в пресс-службе компании, локальные технологические нарушения были зафиксированы на территории Красноуфимского, Сысертского, Белоярского, Артинского, Березовского, Среднеуральского районов, в Карпинске, Арамили и Верхнем Дуброво. Основными причинами стали падение веток и деревьев на линии электропередачи, обрывы проводов.

Ночью на поврежденных электросетевых объектах работали 116 специалистов в составе 41 бригады и свыше 40 единиц спецтехники.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге на улице Рябинина вчера вечером сильный ветер повалил забор стройплощадки на мужчину. Ему помогли выбраться из-под упавшей конструкции прохожие, они вызвали скорую.

По прогнозам синоптиков, сегодня дожди и грозы со шквалистым ветром могут повториться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Ссылки по теме

Энергетики почти устранили последствия вчерашнего шквала (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,