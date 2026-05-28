Прокуратура требует принудительной госпитализации мужчины, который убил брата и спрятал тело в шкаф

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд материалы для принудительной госпитализации в психиатрическую клинику мужчины, которого обвиняют в убийстве родного брата.

По версии следствия, преступление было совершено в период с 10 по 11 марта 2026 года в квартире на улице Мира. 37-летний житель Екатеринбурга не менее трех раз ударил молотком по голове своего 33-летнего брата, который погиб на месте.

Тело убитого было обнаружено через несколько дней в деревянном самодельном коробе в одной из комнат квартиры.

Обвиняемый рассказал о произошедшем матери, которая и сообщила в правоохранительные органы.

«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что отношения между братьями были плохими. Однажды обвиняемый даже жаловался на брата полиции. Но после убийства он так переживал, что пытался навредить себе. «От явной гибели его спасли прохожие, которые вызвали для него бригаду неотложки. Вычислили, где находится фигурант дела, и задержали его оперуполномоченные уголовного розыска ОП-1 УМВД по Екатеринбургу в ходе проведенных ОРМ. Сопротивления он не оказывал», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

