15-летний зацепер проехал несколько станций между вагонами электрички

На станции Электродепо под Екатеринбургом транспортные полицейские задержали подростка, который проехал несколько остановок на сцепке вагонов электропоезда «Ревда – Екатеринбург».

Как сообщили в пресс-службе УМВД (Т) по УрФО, инспектор подразделения сразу связалась с матерью подростка и сообщила об инциденте. Мать пригласили в Линейный отдел МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, куда забрали юного нарушителя.

В беседе с инспектором ПДН 15-летний подросток рассказал, что учится в 9 классе одной из школ Железнодорожного района города Екатеринбурга. Со слов девятиклассника, зацеперством он ранее не занимался, прокатиться таким нестандартным образом решил, чтобы испытать экстремальные ощущения. Подросток сначала доехал до станции Решеты, где запрыгнул на автосцепку остановившегося электропоезда, следующего обратно в Екатеринбург. Подвергая свою жизнь опасности, подросток проехал расстояние в 26 километров.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели с нарушителем профилактическую беседу и напомнили о реальных опасностях зацепинга. В отношении матери составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Как уже писал «Новый День», с начала 2026 года в границах Свердловской железной дороги были травмированы поездами трое детей, двое из них погибли. Особую тревогу железнодорожников вызывают проявления «зацепинга». По состоянию на 23 марта на СвЖД было выявлено 11 случаев катания подростков на подножках и автосцепках вагонов (один зацепер погиб).

Екатеринбург, Елена Владимирова

