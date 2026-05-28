МЧС выпустило предупреждение: на Урал надвигаются сильные дожди и грозы

В Свердловской области завтра местами ожидаются сильный дождь, грозы и порывы ветра до 20 м/с.

МЧС призывает жителей региона отказаться от отдыха на природе. В городе необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

– держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи – ветер может сорвать конструкции;

– закрыть окна, убрать предметы с балконов – сильный ветер может разбить стёкла;

– не парковать машины под деревьями;

– не пытаться проехать через подтопления;

Дачникам и жителям сельской местности нужно проверить ливнёвки на участке – чтобы избежать подтоплений.

Напомним, что ранее МЧС распространило предупреждение о непогоде на 28 мая.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube