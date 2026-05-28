МЧС выпустило предупреждение: на Урал надвигаются сильные дожди и грозы

В Свердловской области завтра местами ожидаются сильный дождь, грозы и порывы ветра до 20 м/с.
МЧС призывает жителей региона отказаться от отдыха на природе. В городе необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
– держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи – ветер может сорвать конструкции;
– закрыть окна, убрать предметы с балконов – сильный ветер может разбить стёкла;
– не парковать машины под деревьями;
– не пытаться проехать через подтопления;
Дачникам и жителям сельской местности нужно проверить ливнёвки на участке – чтобы избежать подтоплений.
Напомним, что ранее МЧС распространило предупреждение о непогоде на 28 мая.
Екатеринбург, Таисья Исупова
