Центр Екатеринбурга перекроют для прохождения колонны байкеров

В следующую субботу, 6 июня, несколько улиц Екатеринбурга временно перекроют для прохождения мотоколонны фестиваля «Движение Урал».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, колонна байкеров проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна свободно проехала, с 12:00 закроют следующие улицы:

– проспект Космонавтов от кольцевой автодороги до Челюскинцев;

– улицу Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова;

– улицу Свердлова от Челюскинцев до Карла Либкнехта;

– улицу Карла Либкнехта от Свердлова до проспекта Ленина;

– проспект Ленина от Свердлова до 8 Марта.

Сразу по окончании парада движение по этим участкам будет открыто.

Третий мотофестиваль «Движение Урал» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория Городского пруда и музейный комплекс в Верхней Пышме. На фестивале выступят известные рок-музыканты – группы «Чиж & Co», «Северный Флот», а также Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец. Вход бесплатный.

На время фестиваля в центре города объявят сухой закон. Алкоголь не будут продавать на территории, ограниченной улицами Бориса Ельцина – 8 Марта – проспектом Ленина – улицами Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулком Красным – улицей Челюскинцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

