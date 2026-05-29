Центр Екатеринбурга перекроют для прохождения колонны байкеров

В следующую субботу, 6 июня, несколько улиц Екатеринбурга временно перекроют для прохождения мотоколонны фестиваля «Движение Урал».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, колонна байкеров проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна свободно проехала, с 12:00 закроют следующие улицы:
– проспект Космонавтов от кольцевой автодороги до Челюскинцев;
– улицу Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова;
– улицу Свердлова от Челюскинцев до Карла Либкнехта;
– улицу Карла Либкнехта от Свердлова до проспекта Ленина;
– проспект Ленина от Свердлова до 8 Марта.
Сразу по окончании парада движение по этим участкам будет открыто.
Третий мотофестиваль «Движение Урал» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория Городского пруда и музейный комплекс в Верхней Пышме. На фестивале выступят известные рок-музыканты – группы «Чиж & Co», «Северный Флот», а также Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец. Вход бесплатный.
На время фестиваля в центре города объявят сухой закон. Алкоголь не будут продавать на территории, ограниченной улицами Бориса Ельцина – 8 Марта – проспектом Ленина – улицами Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулком Красным – улицей Челюскинцев.
Екатеринбург, Елена Владимирова
