Преступный авторитет Гия Свердловский останется в СИЗО еще на месяц (ФОТО)

Георгий Акоев, он же Гия Свердловский, останется под арестом еще на месяц – до 30 июня.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, такое решение принял сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Следствие обвиняет его по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В суде прокурор настаивал на продлении ареста Акоеву, поскольку он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Имеются основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда.

Напомним, операция по поимке криминального авторитета прошла вечером 31 октября 2025 года в ЖК «Квартал Федерация», где расположен офис Акоева. Там прошли обыски.

Гия Свердловский – племянник другого криминального авторитета Аслана Усояна (он же Дед Хасан, был убит в Москве в 2013 году), который и «короновал» родственника, наделив статусом «вора в законе». Сам Акоев находился в местах лишения свободы в последний раз с 2006 по 2017 годы – за ограбление. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

