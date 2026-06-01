Трое взрослых и подросток погибли в страшном ДТП под Нижними Сергами

Четыре человека, в том числе один подросток, погибли в ДТП, которое случилось 31 мая около 16:30 на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Нижние Серги».

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, грузовик Volvo столкнулся с автомобилем Land Rover. Легковушка перевернулась, ее водитель и трое пассажиров погибли на месте.

В областной прокуратуре уточнили, что грузовик выехал на встречную полосу. Младшему из погибших было 17 лет.

Нижние Серги, Елена Владимирова

