ГАИ раскрыла подробности ДТП с четырьмя погибшими

Причиной ДТП, унесшего жизни четырех человек, стала техническая неисправность грузовика.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 38-летний водитель Volvo с полуприцепом Welton, ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Михайловска. Во время движения у грузовика лопнуло левое переднее колесо, водитель потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где врезался в Land Rover. В результате удара обе машины съехали с проезжей части, при этом Land Rover опрокинулся. Все, кто были в нем, погибли.

Погибшие – жители города Березовского: 45-летняя женщина, 26-летний мужчина и 16-летний подросток, а также водитель Land Rover. Известно, что все они возвращались домой с отдыха на даче.

В отношении водителя грузового автомобиля составлены административные материалы по ст. 12.5 прим. 1 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправности, при которой эксплуатация запрещена».

Нижние Серги, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

