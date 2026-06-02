Мэрия Екатеринбурга отменит взнос за право аренды площадки для киоска

Администрация Екатеринбурга планирует отменить разовый платеж для предпринимателей, заключающих договор на размещение торговых киосков и павильонов. Таким способом власти хотят увеличить спрос на аренду участков под НТО и повысить количество заявок на аукционы.

По нынешнему законодательству бизнесмены, которые выигрывают аукционы, должны платить дважды – единовременный взнос за право заключения договора и годовую арендную плату. Сумма последней рассчитывается исходя из локации и проходимости места. Однако необходимость первого взноса часто становится причиной, по которой победители аукциона отказываются заключать договор на размещение НТО. Так, в прошлом году было проведено 77 аукционов, только по 25% из них были заключены договоры, рассказал депутатам городской думы директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин.

Поэтому мэрия предложила внести правки в решение думы «Об условиях размещения НТО на территории Екатеринбурга». Предлагается отменить взнос за право заключения договора. Размер годовой платы по-прежнему будет определяться по итогам аукциона, вносить ее можно ежемесячно. Новый порядок касается всех участников аукциона. Но для киосков со специализацией «продажа печатной продукции» и «продажа социально значимых продовольственных товаров» предусмотрят понижающий коэффициент.

Комиссия по экономическому развитию Екатеринбургской думы одобрила проект правок. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

