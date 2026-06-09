Екатеринбургская дума отменила турналог для хостелов и снизила плату для газетных киосков

Екатеринбургская дума поддержала сразу два послабления городских властей для малого бизнеса. Во-первых, хостелы освобождены от уплаты туристического налога.

Во-вторых, отменен разовый взнос для предпринимателей, заключающих договор на размещение киосков с печатной и социально значимой продукцией.

Депутаты попеняли чиновникам, что эти решения можно было принять еще год назад. «В прошлом году я с этого самого места орал, что туристический налог станет смертельным для хостелов. Для них этот налог составляет 10% от стоимости размещения. Это простой расчет, но почему администрации понадобилось столько времени, чтобы понять это и перестать загонять малый бизнес в тупик?» – вопрошал Константин Киселев.

Аналогичный вопрос возник при принятии решения по киоскам. Директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин пояснил, что мэрия снижает порог входа предпринимателей на рынок НТО. Ранее из-за существующего взноса победители аукциона отказывались заключать договоры аренды. Это привело к тому, что в прошлом году в Екатеринбурге было порядка 70 действующих газетных киосков, а в этом году остался только один, и еще четыре находятся в стадии заключения договора.

«Мы же вас предупреждали, что реформа НТО уничтожит киоски по продаже печатной продукции. Так ведь и произошло. Мы же говорили, что надо аккуратнее к этому процессу (сносу киосков, – прим. ред.) относиться», – заявил Владимир Крицкий.

Киселев добавил, что всем чиновникам у себя в кабинетах надо разместить табличку «избыточное регулирование запрещено», и каждый день следовать этому совету.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube