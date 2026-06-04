В Екатеринбурге планируют отменить турналог для хостелов

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы со второй попытки согласовала отмену туристического налога для хостелов. Налоговую льготу для гостиниц с невысокой стоимостью размещения предлагается установить на два года.

Как сообщила директор департамента финансов Юлия Медведева, при принятии льготы выпадающие доходы для городского бюджета составят 9 миллионов рублей в 2026 году и 12 миллионов рублей в 2027 году.

Депутат Александр Колесников заявил, что в первый раз инициативу мэрии не одобрили, потому что дума запросила список хостелов, которые освобождаются от уплаты туристического налога.

«Мы их не зря запросили – в списке оказались не очень порядочные люди, и я об этом доложил главе города Алексею Орлову. Пусть принимает меры. А в целом предложение хорошее, поддерживаем», – отметил Колесников.

Напомним, туристический налог на территории Екатеринбурга действует с 2025 года. За прошлый год бюджет города за его счет пополнился на 144 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube