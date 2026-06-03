Водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с 4 погибшими, отправили под домашний арест

Нижнесергинский районный суд избрал меру пресечения Ивану Могильникову – участнику ДТП, в котором погибла семья.

Как сообщили в пресс-службе суда, ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более человек». Суд отправил Могильникова под домашний арест до 30 июля.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась днем в воскресенье, 31 мая. Иван Могильников ехал за рулем Volvo с полуприцепом Welton со стороны Екатеринбурга в направлении Михайловска. У грузовика лопнуло левое переднее колесо, водитель потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где врезался в Land Rover. В результате удара обе машины съехали с проезжей части, при этом Land Rover опрокинулся. Все, кто были в нем, погибли.

Погибшие – жители города Березовского: 45-летняя женщина и ее муж, 26-летний жених их дочери и 16-летний племянник. Они возвращались домой с отдыха на даче. Вместе с семьей погибла их собака.

Фото: облГАИ

Нижние Серги, Елена Владимирова

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