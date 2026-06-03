Реконструкция цирка в Екатеринбурге продлится на год дольше оговоренного срока

В 2026 году екатеринбургский цирк после реконструкции не откроется. Все работы на объекте будут завершены только в 2027 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

«Очень большими темпами идет реконструкция Екатеринбургского цирка, пока чуть-чуть медленнее Иркутского цирка. <…> Думаю, что 2027-й год – это [завершение работ] в Екатеринбурге, 2028-й – в Иркутске», – сказал Беляков.

Напомним, что реконструкция цирка в Екатеринбурге проведена на 55 процентов. Сейчас специалисты проводят облицовку входной группы, мраморных колонн и декорирование потолков. Одновременно выполняются работы по монтажу инженерных и слаботочных систем. После завершения реконструкции в фойе появятся просторные зоны для гостей, обновятся гардероб и зрительный зал, в котором установят новые комфортные кресла. Также в зрительном зале увеличится ширина проходов между рядами, на манеже появится новое покрытие, а под обновленным куполом рабочие смонтируют современное световое и звуковое оборудование.

Екатеринбург, Елена Васильева

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