Продавцы и покупатели устраивают бойкот Wildberries

Продавцы и покупатели все чаще устраивают бойкот маркетплейсу Wildberries. Причиной стали комиссии и штрафы для селлеров со стороны площадки.

Бойкот выглядит следующим образом – производители ставят огромные цены на свои товары, чтобы их никто не покупал, ведь за каждый невыкупленный товар платит продавец, а не площадка, в итоге логистика нередко обходится в половину стоимости товара, а вместе с комиссиями маркетплейса люди буквально работают в минус. К бойкоту присоединились и крупные бренды, которые представлены на традиционных торговых площадках офлайн, и небольшие марки. В своих аккаунтах в соцсетях они рассказывают, какие конкретно убытки терпят в результате новой политики маркетплейса. Приводят расчеты, объясняют, почему больше не хотят сотрудничать с Wildberries.

Особенно сильно страдают производители обуви, ведь часто люди заказывают по два-три размера одной позиции, чтобы выбрать подходящий, поэтому в этой категории штрафы выше всего, так как меньше процент выкупа. Сейчас производители, в основном, предлагают альтернативную доставку в такие пункты выдачи, где можно примерить товар, однако его возврат уже будет за счет покупателя.

Чуть меньше претензий у селлеров к Ozon, «Яндекс.Маркет» и Lamoda, однако негативные отзывы о сотрудничестве с этими платформами у продавцов в соцсетях также встречаются.

Покупатели в соцсетях, по большей части, поддерживают отечественных производителей – и переходят на другие площадки, в частности, на сайты брендов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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