Денис Паслер впервые отчитается перед депутатами о работе правительства за год

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 июня выступит в заксобрании региона с докладом о результатах деятельности правительства региона за 2025 год.

Как сообщили в ДИПе, он расскажет о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении и народосбережении, развитии промышленного сектора, поддержке участников СВО, принятых решениях в социальной сфере и других направлениях работы.

Как уже писал «Новый День», в прошлом году с докладом о работе правительства перед депутатами выступал первый замгубернатора Алексей Шмыков – к тому времени Денис Паслер проработал в статусе и.о. губернатора всего три месяца.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube